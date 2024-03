Una finale anticipata e un accoppiamento interessante: Le sfide che la Fiorentina deve tenere d'occhio

Otto gare: sono quelle in programma oggi per la Conference League divise tra il tardo pomeriggio e la sera. La nostra attenzione ovviamente sarà rivolta alla trasferta della Fiorentina contro il Maccabi Haifa in programma alle 21.

Una possibile finale anticipata

Ma il vero big match della giornata è quello che andrà in scena ad Amsterdam alle 18.45: l'incontro tra Ajax e Aston Villa. A livello di blasone questo è un match che potrebbe anche essere definito una 'finale anticipata', ma non c'è dubbio sul fatto che la compagine inglese sia favorita e parta da un livello superiore rispetto agli olandesi che stanno facendo fatica in questa stagione.

L'accoppiamento interessante

Interessante anche l'accoppiamento tra Union SG e Fenerbahçe con la squadra belga che ha eliminato l'Eintracht di Francoforte ai play off e che sta mettendo in mostra un bel gioco di squadra. Mentre la compagine turca è, tra quelle rimaste in lizza, una delle migliori per qualità.

Completano il programma:

Molde-Bruges

Sturm Graz-Lilla

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Servette-Viktoria Plzen

Dinamo Zagabria-Paok