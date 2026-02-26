I big ci sono (compreso Fagioli) ma restano a guardare. Un'eccezione chiamata Gudmundsson

La Fiorentina contro lo Jagiellonia schiererà una formazione che ricalcherà molto da vicino quella vista in Polonia la settimana scorsa.

C'è anche Fagioli

Ma, a differenza di quanto avvenuto sette giorni fa, nessuno dei big verrà tenuto fuori dai convocati per questa gara. Resteranno tutti in panchina, compreso Fagioli che pure non ha preso parte all'allenamento di ieri perché gli era stato concesso un permesso.

Gudmundsson e Dodô

L'unica eccezione a questo discorso è, se vogliamo, rappresentata da Gudmundsson. Presente in panchina ma non utilizzabile col Pisa, questa sera dovrebbe entrare nel finale per fare un primo spezzone di gara da quando si è infortunato alla caviglia contro il Torino.

Tra quelli che possiamo definire i titolari fissi, c'è da segnalare un Dodô dovrebbe partire dall'inizio visto che in campionato è stato squalificato per una giornata.