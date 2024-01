Belotti sempre in orbita Fiorentina... E può nascere l'idea di uno scambio con la Roma

Come riporta il portale calciomercato.com, il nome di Andrea Belotti sarebbe sempre in orbita Fiorentina, con la società viola che non sembra così convinta di continuare con Nzola. Dal canto suo il Gallo a Roma è chiuso da diversi profili e nella seconda parte di stagione troverà molto poco spazio.

Come riporta il sito, potrebbe nascere l'idea di uno scambio con i giallorossi, con la Fiorentina che potrebbe mettere sul piatto uno tra Ikonè e Brekalo, con il primo fortemente spinto da Barone e Pradé. Tra i nomi papabili che interessano alla Roma c'è anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Molto difficile però che la Fiorentina si privi del suo capitano adesso.