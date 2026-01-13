Massimo Orlando: "Fortini è ideale per Gasperini, quindi teniamolo alla Fiorentina. Pradè? Ha pagato la scelta di Pioli"

A Lady Radio ha parlato Massimo Orlando, ex Fiorentina, che è intervenuto su vari aspetti di casa viola.

Sui singoli

"Fortini è proprio il giocatore ideale per Gasperini: ha quella corsa, sa usare destro e sinistro. Dunque teniamolo noi. Ha tempi di inserimento, è intelligente. Ndour? Sta giocando male. Diamogli tempo, per l'amor del cielo. Ma da lui mi aspettavo di più.

Sul mercato

"Rugani? E' un giocatore d'esperienza, pulito nel suo modo di giocare. Potrebbe essere un buon risposto, anche perché ha sempre lavorato in contesti importanti. Però non so. A gennaio o spendi 50 milioni o non prendi fenomeni. Pioli è arrivato spento, indisponente. E poi Pradè ha pagato la scelta di aver preso lui come allenatore viola".