Il capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio Francesco Casini ha rilasciato un comunicato riguardo alla richiesta di copertura del cantiere al Franchi, con la proposta accolta ma ancora senza passi avanti nella realizzazione.

Si legge nella nota: "Lo scorso 30 settembre ho portato all’attenzione del Consiglio Comunale la necessità di adottare soluzioni per coprire adeguatamente il cantiere della Curva Fiesole. Questa proposta aveva una duplice finalità: migliorare il decoro dello stadio e garantire una migliore visibilità per i tifosi, soprattutto dalla Curva Ferrovia. Inoltre, avevo suggerito l’opzione di coperture sponsorizzate, che avrebbero potuto generare risorse utili per il Comune o per la Fiorentina.

Ad oggi, però non è stato fatto alcun passo avanti. Il cantiere rimane scoperto e la situazione, oltre a essere poco decorosa, penalizza i tifosi che già si trovano in uno stadio cantiere ma anche a fare i conti con un effetto ottico di ‘bianco su bianco’ che rende difficile vedere il pallone da alcune angolazioni. È incredibile che, a lavori già complessi e come purtroppo sappiamo anche molto lunghi, si aggiunga anche una gestione così approssimativa degli aspetti di contorno.

Chiediamo ancora una volta all’Amministrazione di intervenire con urgenza per installare una copertura decorosa sul cantiere, magari cogliendo l’opportunità di integrare spazi pubblicitari sponsorizzati. Non possiamo permetterci di lasciare uno stadio iconico come il Franchi in queste condizioni durante il periodo dei lavori, né di ignorare le esigenze dei tifosi, che continuano a dimostrare grande attaccamento alla squadra nonostante i disagi. Senza considerare, visto che la Fiorentina è una squadra di livello internazionale, l’immagine che diamo di Firenze all’estero. Il tempo perso è già troppo ed è necessario che l’Amministrazione mostri la massima attenzione per i cittadini, per la Fiorentina e i suoi tifosi, e per il patrimonio sportivo e architettonico che il Franchi rappresenta".