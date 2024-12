A Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato la diatriba nata tra l'ex allenatore della Fiorentina Italiano e i dirigenti viola, in particolare Daniele Pradè, dopo il match del Dall'Ara. Queste le sue parole: "Capisco Pradé ci sia rimasto male, ma il povero Italiano è stato massacrato per mesi a Bologna ed ha vinto contro la Fiorentina che è una grandissima squadra che sta facendo molto bene.

Lasciamo un po’ di libertà nelle reazioni. Non è di certo una mancanza di rispetto. Alla situazione di Palladino in quel momento non ci ha pensato, com’è normale che sia. Ma facciamo godere questi allenatori, hanno una pressione addosso incredibile".