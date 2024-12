Il nome dell'ex Fiorentina David Hancko sta infiammando il mercato. E pensare che a Firenze non lasciò praticamente alcuna traccia. Adesso invece il terzino slovacco è seguito da grandi club europei e tra questi ce ne sono anche di italiani, tra cui la Juventus. A Tuttojuve.com ha parlato il suo ex allenatore Adrian Gula, che lo ha avuto nello Zilina e nella nazionale slovacca U21:

“L'avventura storta a Firenze potrebbe essere una motivazione in più per tornare in Italia. E' arrivato molto giovane alla Fiorentina, ma trovò poco spazio perché l'allenatore gli preferiva il nazionale italiano Biraghi. Forse non era ancora pronto per questo livello, in questa situazione era difficile poter mostrare il suo talento. Purtroppo non riusciva ad essere una scelta per l'XI titolare. Dávid, però, aveva bisogno di più tempo per poter emergere, perché è sempre stato un giocatore molto disciplinato è un ragazzo di buon carattere".

"La successiva esperienza con lo Sparta Praga è stata positiva, poi infatti è arrivata la chiamata importante del Feyenoord. Se dovesse ritornare in Serie A, questa volta lo farebbe da assoluto protagonista. Se lo prende, la Juventus non sbaglierebbe l'investimento. Sarebbe un trasferimento top. In genere i club spendono più soldi per gli attaccanti, ma non per questo i difensori con le caratteristiche di David devono valere meno sul mercato. Lui è pronto per un top club”.