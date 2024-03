Corriere dello Sport-Stadio: Da Udine a Cavenago di Brianza, l’incubo che ritorna in casa viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è il titolo: "Angoscia viola". E ancora: "Barone operato al cuore: Fiorentina sotto shock". Sommario: "Malore a Bergamo: Joe si trovava in hotel con la squadra. E' stato trasportato d'urgenza a Milano Ora è ricoverato al San Raffaele: "Situazione critica".

Grande spazio dato a: “Barone dramma viola”. Sottotitolo: “Trasportato al San Raffaele di Milano e operato al cuore, è ricoverato in terapia intensiva: con lui la moglie e la squadra, i figli sono in arrivo”. In taglio basso un profilo del dirigente: “Il braccio destro di Commisso, dai Cosmos a Firenze”.

Qui leggiamo: “I club d’accordo ”Non si gioca". E infine: “Lo shock che non va più via”. Sottotitolo: “Da Udine a Cavenago di Brianza, l’incubo che ritorna in casa viola”.