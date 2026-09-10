Dopo l'addio al calcio Immobile ha un nuovo ruolo nella nazionale Under 16. "È il momento di rendere quello che mi è stato dato"

Dopo l’ufficializzazione del suo addio al calcio di qualche settimana fa, l’ex attaccante di Lazio e Bologna Ciro Immobile è pronto a rivestire un nuovo ruolo. Dopo anni spesi a far gol, l’ormai ex centravanti entrerà a far parte del settore giovanile della Federazione Italiana.

Dopo l'addio al calcio Immobile è pronto ad un nuovo ruolo in Federazione

Da questo pomeriggio infatti Immobile è il nuovo capo delegazione della azionale Under 16 allenata da Giovanni Costantino. Ad annunciarlo è la stessa Federazione Italiana con un comunicato sul proprio sito ufficiale, in occasione delle convocazioni per i prossimi appuntamenti della selezione. L’Under 16 sarà infatti impegnata in una doppia sfida contro i parità della Spagna, in programma martedì 15 (ore 17) e giovedi 17 settembre (ore 17).

“E' arrivato il momento di restituire al calcio quello che mi ha dato”

Sono immediate le prime dichiarazioni dello stesso Ciro Immobile, sempre ai canali ufficiali della FIGC: "È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l'esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un'emozione grandissima".