Martinez Quarta: "Primo obiettivo raggiunto, ma ora arriva il sogno di tutti. Testa alla partita più importante della stagione"

La Fiorentina ha vinto a Cagliari dopo una rocambolesca partita chiusa con il rigore segnato da Arthur al 103esimo minuto e si è garantita anche tramite il campionato la partecipazione a una competizione europea per la prossima stagione. In campo anche Lucas Martinez Quarta, in uno spezzone della ripresa. L'argentino ha commentato il successo, con un pensiero chiaro verso Atene.

“Il sogno di tutti”

Ecco le sue parole su Instagram: “Grande reazione. Primo obbiettivo raggiunto. Adesso testa alla partita più importante della stagione. Il sogno di tutti”.

Ecco le foto pubblicate: