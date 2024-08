"A breve, una (forse due) uscite verso la Fiorentina": il piano diabolico della Juve rischia di andare a dama

Sembra incredibile ma il piano diabolico della Juventus rischia di andare a dama in tutto e per tutto, non solo con l'arrivo di Nico Gonzalez agli sgoccioli del mercato ma anche con l'uscita di tutta una serie di esuberi, d'intralcio per il mercato.

Oltre a Kean, già assicurato dalla società viola, secondo il giornalista del Corriere dello Sport, Massimiliano Nerozzi, presto potrebbe toccare ad altre due pedine: Kostic e Arthur sono i due favoriti.