Cassano: "A Firenze cosa vogliono i tifosi? Vincere lo scudetto forse? Prima criticavano Italiano, poi Palladino... ci vuole equilibrio"

Durante la puntata di Viva El Futbol Antonio Cassano ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juventus, non lesinando espressioni forti sull'allenatore viola, Raffaele Palladino:

Su Palladino

“Una grande partita della Fiorentina, ma la Juve non c'è stata. Non capisco comunque che cosa pretendano a Firenze. Prima contestavano Italiano che ha fatto tre finali; ora ce l’hanno con Palladino che ha fatto quattro mesi alla grande e poi ha avuto qualche difficoltà".

“Che cosa vogliono i tifosi?”

“L'ambiente di Firenze è particolare, ma io mi chiedo: che cosa vogliono i tifosi? Vincere lo scudetto? Non lo vincono non so nemmeno da quanti anni.. Ci vuole equilibrio nelle cose”.