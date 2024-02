La telefonata di Commisso alla signora Hamrin. La vicinanza del club ribadita alla famiglia del campione svedese

Sono in tanti a ricordare in queste ore Kurt Hamrin, campione davvero che ha fatto la storia della Fiorentina.

Il comunicato di ieri

In questo non poteva certo esimersi il club gigliato che ha scritto ieri: “Il presidente Commisso e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Kurt Hamrin, leggenda del calcio e della squadra viola".

…e la telefonata di Commisso

Nel pomeriggio di ieri però c'è stata la chiamata fatta dallo stesso Commisso alla signora Marianne, moglie del campione svedese, per le condoglianze personali. Il presidente gigliato, che è ancora negli Stati Uniti, ha voluto far sentire la vicinanza del club per il quale ‘Uccellino’ ha giocato dal 1958 al 1967, realizzando 151 gol.