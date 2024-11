Intervallo a Empoli e Parma dove si stanno giocando le due gare del lunedì di Serie A. I toscani, che oggi affrontano il Como di Fabregas, sono soliti a segnare poche reti, anche in casa propria. I lombardi per ora la stanno approcciando senza Nico Paz e Cutrone: l'ex Fiorentina oggi è stato panchinato da Belotti, altro ex gigliato.

Vedremo Balotelli nella ripresa?

Zero a zero momentaneo, così come a Parma, dove Gilardino non riesce ad uscire dal momento buio. Gli infortunati sono sempre tantissimi e solo Balotelli può cambiare una situazione che già si fa difficile a novembre. Questa sera, l'ex centravanti della Nazionale di Prandelli, è andato in panchina, dopo aver assistito dalla tribuna alla sconfitta dei suoi nuovi compagni contro la Fiorentina.

E stasera tocca alla Lazio

Fra poco gli altri quarantacinque minuti delle due sfide, aspettando il posticipo finale fra Lazio e Cagliari. Oggi Baroni è stato premiato come miglior allenatore del mese di ottobre, poiché la Lazio, in caso di vittoria stasera, sarebbe terza a parimerito con Atalanta e Fiorentina. Il fiorentino Baroni però avrà anche l'Europa League in settimana, dunque è possibile un leggero turnover.