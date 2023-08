VIDEO FN: Pacifica invasione dei tifosi del Rapid in piazza del Duomo. Cori contro i 'Viola'

Saranno più di duemila i tifosi del Rapid Vienna questa sera all'Artemio Franchi di Firenze. Dopo la vittoria dell'andata, gli austriaci sono accorsi in massa per sostenere la propria squadra verso i gironi di Conference League. Toccherà alla Fiorentina di Vincenzo Italiano infrangere i loro sogni.

Intanto, per le vie del centro fiorentino, la marea biancoverde si è spostata scortata dalla polizia, prima passando da Piazza della Repubblica e poi fino a Piazza del Duomo, dove si sono riuniti per intonare cori contro i ‘Viola’. La rivale storica del Rapid, infatti, è l'Austria Vienna, che condivide con la Fiorentina proprio il colore viola.

Di seguito, un video dei tantissimi tifosi viennesi raggruppati davanti al Battistero di Firenze: