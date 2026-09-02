Bucchioni: "La permanenza di De Gea è incomprensibile, prime due partite imbarazzanti. Ha sempre avuto lacune, solo che prima le nascondeva"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “All'inizio del mercato anche De Gea sembrava in partenza, si parlava di un nuovo portiere in attesa della maturazione di Martinelli. Lo spagnolo lo abbiamo discusso anche l'anno scorso, la sua permanenza è una delle cose rimaste incompiute di questo mercato".

“Prime due partite imbarazzanti”

"Per quale motivo - continua Bucchioni - hai rifondato una squadra e mantieni il capitano dell'anno scorso, un portiere discusso e discutibile che ha sempre avuto delle lacune anche nel primo anno, quando le nascondeva con parate di grande reattività. Capisco sia un leader, ma poi bisogna considerare il rendimento sul campo. Le prime due partite sono state imbarazzanti. Dietro c'è Christensen, uno capace di parate incredibili e di papere clamorose: credo ci sia poca affidabilità nel reparto della porta”.

“Brozovic solo se…”

Poi ha aggiunto: “Riguardo Brozovic bisogna capire come sta, non so quante partite sue siano state viste negli ultimi mesi. Quando i calciatori vanno in Arabia diventano delle incognite. Certo se sta ancora bene e ha gamba e voglia, allora è proprio il profilo che serve alla Fiorentina. Al momento non ci sono leader in questa squadra, ogni volta che prende un gol questa squadra si scioglie. Era il motivo per cui speravo nel ritorno di Torreira. Stessa cosa lo dico per Acerbi, gli ultimi tempi all'Inter era in affanno".