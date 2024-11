"Altro che favore alla Juve, la Fiorentina ha fatto l'affarone! Kean uno dei pochi dispiaceri sul mercato bianconero"

Su Tuttosport si analizza il mercato estivo della Juventus, con uno sguardo un po' più a freddo: nell'analisi del quotidiano, il riferimento principale in termini di uscite è a Moise Kean. Quello che sembrava un favore della Fiorentina alla Juve si sta trasformando un vero e proprio affarone di mercato per il club viola e uno dei pochi dispiaceri per i bianconeri, che comunque con l'attaccante hanno monetizzato. Un affare che lascia qualche rimpianto visto che in attacco Motta ha solo Vlahovic ma che era anche inevitabile visto il contratto in scadenza al 2025.