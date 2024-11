Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Deejay toccando vari temi del proprio eccellente avvio di stagione in maglia viola e soffermandosi anche su alcuni singoli.

‘Palladino si è arrabbiato quando gli hanno parlato di scarti e…’

"Grazie per i complimenti, siete troppo gentili. Abbiamo cambiato passo, Palladino è un pochino un secchione (ride ndr), cura tanto ogni dettaglio e quando sei così applicato…all’inizio ci abbiamo messo un po’ a capire i meccanismi, ora stiamo andando molto bene e il clima sereno aiuta a fare ciò che ci chiede. Se guardiamo i calciatori, è vero, in diversi ce ne siamo andati dai club per ragioni differenti, ma le motivazioni non sono per dimostrare quanto vali alla vecchia squadra, giochi per la tua squadra, i compagni e te stesso. Palladino si è arrabbiato quando ci hanno chiamato scarti, ha ragione e lo capisco".

‘Kean un animale, guardate che rincorse fa. De Gea? Più sono forti e più sono brave persone’

“De Gea è una persona fantastica, più sono forti e più sono brave persone. Non ha bisogno di dimostrare niente. Kean? Si vede da ogni allenamento, è scattato qualcosa a livello mentale, si prende responsabilità differenti. Fa l’acqua fredda per recuperare, si sente al centro, è responsabile anche per i compagni e deve dare l’esempio. Non mi concentrerei su tutti i gol, io mi ricordo le rincorse che fa quando perde palla, contro la Lazio ne fece una pazzesca, dimostra quanto ci tenga e quanto voglia lanciare un messaggio. Tecnicamente e fisicamente è un animale”.