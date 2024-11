La Fiorentina non vuole aspettare neanche il minimo sindacale per il riscatto di Bove. Pradè attende l'attimo giusto per parlarne con la Roma

Di presenze da almeno 45 minuti a Bove ne basterebbe il 60% per poter accedere al riscatto obbligatorio, fissato a 10,5 milioni di euro. In realtà la Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, vorrebbe anticipare i tempi ed evadere da clausole e statistiche, anticipando l'acquisto del classe 2002. Pradè sta aspettando che la situazione in casa giallorossa torni ad una sorta di normalità per avviare poi i discorsi, riparlando magari anche della cifra: per la gioia di Bove, che la realtà viola l'ha sposata in tutto e per tutto.