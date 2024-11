La Fiorentina inserita tra le big six della Serie A: "A Firenze non ci sono pressioni Scudetto, non succede ma se succede..."

Nel punto sulla Serie A, alla sua terza sosta e quasi sul rettilineo finale del girone d'andata, La Gazzetta dello Sport analizza l'alta classifica, che coinvolge a tutti gli effetti la Fiorentina, nel gruppo delle seconde a un punto dalla vetta. Andrea Ramazzotti cita proprio la squadra viola, nel gruppo delle possibili outsider Scudetto:

"E pure a Bergamo e a Firenze c’è chi per scherzo (ma neanche troppo) pensa a uno scudetto che stavolta potrebbe non finire sul petto di una delle… solite note. Insomma, a quarant’anni di distanza dall’impresa del Verona 1984-85, sperare in un risultato a sorpresa non è del tutto… pazzia. La Dea, la Viola e la Lazio non hanno pressioni particolari e sono lì, che si godono finora il sogno a occhi aperti. Come la loro gente che canta allo stadio e “spinge”. Non succede, ma se succede…

La Fiorentina di Palladino, capace di vincere sei incontri di fila in campionato, avrebbe il Franchi sempre pieno se una buona fetta dell’impianto non fosse inagibile. I tifosi vanno più allo stadio non solo per l’equilibrio che c’è in Serie A ma anche perché il nostro calcio è diventato più divertente: l’Atalanta è sempre la stessa macchina da gol, Palladino ha fatto sbocciare la sua squadra cambiando modulo e valorizzando il talento di Kean, la Lazio ha nascosto le partenze dei suoi big".