Niente ritorno da ex a Firenze per un calciatore del Napoli: nuovo stop per Calzona

Niente trasferta a Firenze per un ex viola

Il secondo portiere del Napoli Pierluigi Gollini non prenderà parte alla trasferta dei partenopei a Firenze. La squadra di mister Calzona dovrà fare a meno anche del portiere classe '95 ex Fiorentina, arrivato la scorsa stagione in azzurro nello scambio tra estremi difensori con Sirigu.

Un'altra assenza per Calzona

Per Gollini un affaticamento muscolare, che gli impedirà di essere a disposizione come vice di Alex Meret. L'assenza di Gollini si aggiunge a quelle (certamente più pesanti per le sorti del Napoli) del portoghese Mario Rui, del polacco Zielinski e del nigeriano Osimhen.