Trevisani: "Per me Inter-Fiorentina è finita 1-0. Quello concesso alla squadra viola non può essere rigore, ecco perché"

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio anche degli episodi arbitrali dubbi in Inter-Fiorentina giocata ieri sera a San Siro. Queste le sue parole: "Per me la partita doveva finire 1-0 per l'Inter con gol di Arnautovic. Gli altri due gol non dovrebbero essere previsti. Il primo gol dei nerazzurri non doveva arrivare visto che il pallone sul cross di Bastoni era uscito, il secondo arriva su un rigore per la Fiorentina che non può essere rigore.

La palla colpita di testa da Gosens, se Darmian non la tocca, finisce in rimessa dal fondo. Non dovrebbe essere data una massima punizione per un fallo del genere. In questo caso Darmian non è che fa qualcosa per evitare un gol".