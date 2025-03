Un Robin Gosens riflessivo quello intervenuto a Dazn Germany relativamente alla sua difficile stagione all'Union Berlin che l'ha poi portato a vivere momenti complicati a livello mentale e a decidere di tornare in Italia in estate, alla Fiorentina.

“Sono caduto in una sorta di buco nero a livello mentale. La mia famiglia non si sentiva a suo agio a Berlino e anche dal punto di vista sportivo le cose non andavano tanto bene".

E poi: "Bisogna rendersi conto che non siamo solo giocatori che devono funzionare, ma alla fine siamo persone con emozioni e anche con problemi. Voglio allontanarmi da questo argomento tabù secondo cui i problemi mentali sono una debolezza”.