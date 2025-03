L'Atalanta è la terza squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite nella sua storia. Negli ultimi anni lo scenario è cambiato, con i neroazzurri che si sono affermati tra le big del nostro campionato, ma i precedenti al Franchi sono comunque positivi per i viola: 1-0 in Coppa Italia e 3-2 in campionato nella scorsa stagione, 1-1 nel 2022/23 e ancora una vittoria per 1-0 nel 2021/22. In totale, in casa la Fiorentina ha battuto l'Atalanta 37 volte in 61 confronti (poi 15 pareggi e 9 sconfitte).

Ancora dopo la sosta

Una particolarità riguarda anche il calendario: la Fiorentina è la squadra che l'Atalanta ha affrontato più volte dopo una sosta per le Nazionali. Fu così anche all'andata, quando i viola caddero 3-2 al Gewiss Stadium. Dopo i successi contro Lecce e Juventus, la squadra di Palladino domenica andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa in campionato. L'Atalanta invece proverà a ritrovare il clean sheet: prima del 2-0 incassato dall'Inter, Carnesecchi aveva mantenuto inviolata la propria porta per cinque gare consecutive.

Gosens contro Lookman

Tra i protagonisti su cui porre l'attenzione spicca Robin Gosens, grande ex di giornata. Il tedesco viene da due reti contro Lecce e Juventus e non va a segno per tre gare consecutive dal 2021, quando ci riuscì proprio con la maglia dell'Atalanta punendo nell'ordine Torino, Napoli e Crotone. Nelle fine neroazzurre occhio a Lookman, fuoriclasse assoluto che vede proprio la Fiorentina al primo posto tra le sue vittime preferite. Per lui, in quattro confronti con i viola, quattro gol e due assist.