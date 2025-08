Un “no” che fa male alla Fiorentina, quello di Lucas Beltran. Sono stati giorni di attesa della decisione dell'argentino: il Flamengo aveva fatto la sua proposta da 15 milioni di euro complessivi e il club viola aveva accettato immediatamente. Il numero 9 ha preso tempo per decidere. Troppo tempo, dato che i brasiliani si sono spazientiti e hanno lasciato andare la pista, virando su altri profili. Il messaggio del calciatore è chiaro: vorrebbe giocarsi le sue carte ancora a Firenze. Un'intenzione tutt'altro che in linea con quella della Fiorentina, che adesso spera in un'altra offerta per poter liberare spazio in attacco. A oggi, la permanenza di Beltran blocca una possibile entrata nel reparto offensivo e rappresenta un problema.

Nzola va al Pisa con un'opzione a favore della Fiorentina. Ioannidis…

Si concretizza, invece, l'uscita di un centravanti. Come promesso qualche giorno fa, la Fiorentina oggi ha dato il via libera a M'bala Nzola, consentendo il suo trasferimento al Pisa. Domani l'angolano svolgerà le visite mediche di rito e raggiungerà mister Gilardino per iniziare la sua nuova avventura. La formula è l prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro. Nessun vincolo per l'obbligo, anzi: il club viola conserva un'opzione per il controriscatto.

Intanto, l'interesse della Fiorentina per Fotis Ioannidis viene fortemente ridimensionato dalle parole del presidente del Panathinaikos, Giannis Alafouzous: “Non si muove per meno di 30 milioni. E la Fiorentina non soddisfa la nostra valutazione”.

Sohm arriva, Mandragora che fa? E gli acquisti in mezzo potrebbero non essere finiti

Mentre Simon Sohm raggiunge i compagni in Inghilterra e assisterà all'amichevole contro il Nottingham Forest, già aggregato in gruppo, Rolando Mandragora riflette sul futuro. La distanza tra le richieste sue e dell'entourage e la proposta della Fiorentina resta considerevole; preso atto di questa situazione, la trattativa è estremamente complicata adesso. Davanti a offerte di poco inferiori ai 10 milioni, il club valuta concretamente la cessione. Ecco che quindi l'arrivo di un altro centrocampista è più di un'ipotesi; in questo senso, Hans Nicolussi Caviglia non è mai stato del tutto scartato.