L'opinione del tifo organizzato della Fiorentina era stata chiara fin da subito: la partita con la Juventus non andava giocata. Al contrario invece, tra posizioni più o meno imbarazzate dei due club, la Lega Calcio non ne ha voluto sapere, facendola giocare. Per questo, prima del match di oggi con il Bologna, il gruppo UnoNoveDueSei ha affisso questo striscione: