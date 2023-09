Amrabat: "Un sogno rappresentare il Manchester United. Sono orgoglioso di giocare per questo grande club e darò tutto in campo"

L'ormai ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha lanciato messaggi d'amore alla sua nuova squadra, il Manchester United, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Onorato e orgoglioso di entrare in questo grande club, un club pieno di storia e passione! E un sogno rappresentare questa maglia e darò assolutamente tutto per difendere questo stemma. Non vedo I'ora di mettere piede in campo al teatro dei

sogni, la mia nuova casa".

Poi dedica un messaggio ai suoi nuovi supporters: “Grazie a tutti i fan per la calorosa accoglienza, facciamo in modo che questa sia una stagione da ricordare!"

Di seguito il post originale: