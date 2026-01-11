Diversi centrocampisti sul piede di partenza e allora la Fiorentina continua a seguire Fabbian. Intanto il Bologna fissa il prezzo...
La Fiorentina continua a guardare in casa Bologna per rinforzare il proprio centrocampo. L'arrivo di Brescianini infatti potrebbe non essere l'unica operazione in quella zona del campo, soprattutto in caso di ulteriori addii in mediana.
Centrocampisti in partenza
In questi giorni non sono pochi i giocatori viola che hanno ricevuto avances da altre squadre; se per Mandragora la situazione sembra essere rientrata, lo stesso non si può certamente dire di Richardson, sempre più fuori dal progetto viola. Attenzione anche alle possibili uscite di Ndour, spesso titolare ma mai convincente, e Sohm, sul quale è piombata la Cremonese.
Il prezzo per Fabbian
Ecco allora che la squadra mercato viola non molla la pista Fabbian del Bologna. Il centrocampista è apprezzato dal tecnico Italiano, ma di fronte ad un'offerta congrua i rossoblù lo cederebbero senza strapparsi le vesti. Il Ds felsineo Sartori, che prima di venderlo vuole trovare un sostituto, ha intanto fissato il prezzo: per portare a Firenze Fabbian ci vogliono 15 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.