Prima da titolare per Parisi, ancora Amatucci e Quarta-Ranieri coppia centrale: ecco la formazione della Fiorentina che sfiderà il Catanzaro

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Catanzaro, amichevole che comincerà alle ore 18:45 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Mister Vincenzo Italiano sceglie Terracciano dal primo minuto, come contro il Parma. Confermata anche la difesa, con Dodo, Quarta e Ranieri, fatta eccezione per la fascia sinistra: sarà la prima volta di Fabiano Parisi da titolare.

A centrocampo, scalpita ancora il classe 2004 Amatucci, affiancato da Mandragora e Castrovilli. Davanti Cabral punta, insieme agli esterni Kouame e Sabiri.