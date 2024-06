La Fiorentina chiede Zaniolo al Galatasaray, ma la concorrenza in Italia non è da sottovalutare: i dettagli

Occhi viola su Zaniolo

Come riporta Sky Sport, la Fiorentina sarebbe ancora forte su Nicolò Zaniolo, trequartista azzurro tornato al Galatasaray dopo il mancato riscatto da parte dell'Aston Villa.

Non c'è solo la Fiorentina, ma…

Il club viola avrebbe chiesto alla società turca il giocatore in prestito, ma dall'Italia c'è anche l'interesse dell'Atalanta per lui. Al momento, però, la Fiorentina sembra in vantaggio sulla Dea.