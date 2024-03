Non poteva andare meglio il sorteggio dei quarti di Conference League per la Fiorentina. I viola affronteranno il Viktoria Plzen, giocando oltretutto l'andata in Repubblica Ceca e il ritorno al Franchi. Ottimo anche l'accoppiamento per l'eventuale semifinale, visto che in caso di passaggio del turno la squadra di Italiano affronterà la vincente di Club Brugge-Paok (giocando, in questo caso, l'andata in casa e il ritorno in trasferta come accaduto l'anno scorso col Basilea). Evitato dunque lo spauracchi Aston Villa, che la Fiorentina potrà incontrare al massimo in finale.

14.16 - Si conclude il sorteggio

14.15 - Sorteggiati anche gli accoppiamenti del tabellone: la vincente di Aston Villa-Lille affronterà quella di Olympiacos-Fenerbahce. La vincente di Viktoria Plzen-Fiorentina affronterà quella di Club Brugge-Paok. In caso di semifinale, dunque, la Fiorentina giocherà l'andata in casa e il ritorno in trasferta. In caso di finale, invece, la Fiorentina verrà considerata squadra in trasferta.

14.14 - La Fiorentina giocherà l'andata in Repubblica Ceca e il ritorno a Firenze

QUARTI DI FINALE

Club Brugge-Paok

Olympiacos-Fenerbahce

Aston Villa-LOSC Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

14.09 - Comincia il sorteggio

14.07 - Tsiartas prende la parole: “Ospitare la finale ad Atene è un onore per il nostro Paese. Credo che le squadre che ci arriveranno saranno felici di giocare la finale in un impianto nuovo e bellissimo come lo stadio Agia Sophia di Atene. Spero ovviamente che le due squadre greche vadano più avanti possibile”.

14.05 - Entra in sala l'ex calciatore Vasilis Tsiartas, in rappresentanza della Grecia e di Atene, sede della finale

14.04 - Entra in sala il segretario generale UEFA Giorgio Marchetti, che spiega le modalità con cui verrà effettuato il sorteggio

14.02 - Viene trasmesso un video di presentazione delle otto squadre ancora in corsa

14.00 - Pedro Pinto dà inizio alla cerimonia, elencando le squadre arrivate ai quarti e specificando come la Fiorentina ci sia riuscita per la seconda volta consecutiva

Alle ore 14 avrà inizio il sorteggio dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina, superato il turno contro il Maccabi Haifa, attende di conoscere la sua avversaria. Una tra Aston Villa, Brugge, Viktoria Plzen, Lille, Paok, Olympiacos e Fenerbahce si porrà tra la squadra di Italiano e la semifinale.

