Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, autore del secondo gol dei viola contro l'Atalanta, è intervenuto a DAZN a fine gara: “C'è stata la sosta, tanti giocatori sono rimasti a lavorare forte e questo ci ha permesso di fare novanta minuti decisi. Abbiamo tenuto botta all'Atalanta che è una squadra fisica, ora inizia un ciclo di tante partite e dobbiamo continuare così. ll gol? Ho visto che non avevo l'uomo addosso, ho provato a stopparla e tirare, è andata bene. Quanti gol voglio fare quest'anno? Non lo so. Se sto vicino alla porta è più facile, ma devo fare quello che serve alla squadra”.

E su una possibilità di essere convocato con la nazionale italiana afferma: "Mai dire mai, Spalletti è un grande allenatore e io cerco di dare il meglio".

E conclude: "La sconfitta con l'Inter ci ha fatto rosicare un po', alla fine Italiano è andato sotto la curva per scaricare un po' di rabbia".