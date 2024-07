Fiorentina, due acquisti: E' rilancio per Casadei

Per la Fiorentina, intesa come società, servono due uomini per completare il reparto di centrocampo. E' la notizia che riporta stamani La Gazzetta dello Sport.

Uno subito

Il primo, quello che può arrivare anche in tempi brevi, è Tanner Tessmann del Venezia (leggi QUI per la sua situazione).

E uno più avanti

L'altro? Ci vorrà un po' di tempo, ma secondo la ‘rosea’ potrebbe essere Cesare Casadei del Chelsea, che ha visto rilanciate le proprie quotazioni. Il nodo principale per lui è la formula perché gli inglesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre per la Fiorentina la soluzione migliore sarebbe il prestito con diritto di riscatto.