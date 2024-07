Tessmann come Colpani: Se non andasse così, ci sarebbe molto da sorprendersi

Il futuro di Tanner Tessmann si tinge di viola. Fiorentina e Venezia sono in contatto ormai da tempo e la distanza tra le parti è minima.

Come per Colpani

In sostanza per il centrocampista americano si respira la stessa aria che si respirava per Andrea Colpani: fiducia in una conclusione positiva della vicenda.

Le cifre dell'affare

Se non andasse a finire in maniera positiva ci sarebbe molto da sorprendersi. Bonus, non bonus, accessori vari, un affare complessivo da 7 milioni di euro per gli arancioneroverdi, mentre contratto quinquennale a poco più di un milione di ingaggio per il giocatore.