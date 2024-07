Un obiettivo dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, la squadra mercato viola sta tentando di ricostruire la rosa da offrire a Palladino. Difficilmente il tecnico avrà la rosa intera a disposizione per l'inizio del campionato e si dovrà adattare fino al termine del mese (e del mercato). L'attaccante titolare intanto sarà Moise Kean e su questo c'erano pochi dubbi, dopo l'investimento. L'obiettivo per la Fiorentina è trovare una spalla affidabile ma non troppo ingombrante, specialmente a livello di costi. Per farlo sarà necessario liberarsi di Nzola, ormai fuori dai giochi ma impossibile da vendere: servirà un prestito provvidenziale.

Gli ultimi giorni sono stati quelli in particolare di Tanner Tessmann, che ormai vede nella Fiorentina la sua tappa ideale per proseguire il percorso in Italia. Il centrocampista del Venezia costa sui 6-7 milioni e Pradè conta di avvicinarsi a tentativi all'importo, un po' come fatto con Colpani, strappato con il diritto, quasi obbligo, e con un acquisto rimandato e pagato appena 4 milioni. Lo statunitense però la sua scelta pare averla già fatta e la Fiorentina si fa forte di questo.