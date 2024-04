A TMW Radio ha parlato il giornalista vicino alle vicende viola Luca Calamai, intervenendo anche sulla partita giocata dalla Fiorentina contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “Doppietta di Nico Gonzalez, giocatore emotivo che ha bisogno di euforia nell'ambiente per fare grandi cose. E ora mi proietto sulla Conference. Sarà una semifinale complicata contro una squadra più debole ma che sta meglio. Serviranno gol e i colpi dei grandi giocatori come lui. Senza parole per questo Sassuolo, che mi pare il Titanic”.

E sul possibile futuro di Italiano: “Che progetto c'è se si parla di Conte o Italiano al Napoli? C'è chi parla dell'uno o dell'altro. Il mio timore è che ADL non abbia capito che ha sbagliato tutto quest'anno e che serve linearità nelle idee. Mi disorienta che ci siano loro in ballo, perché sono due progetti completamente differenti. Per me il Napoli, a cui do 5, viaggia ancora a fari spenti. Suggerisco ad ADL di investire su un grande manager. Altrimenti non vedo un grandissimo futuro”.