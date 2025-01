Il giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera di oggi, ha scritto un commento su quello che sta dicendo in questo momento il campionato.

Una squadra di adulti contro lo slancio dei ragazzi

All'interno dello stesso, c'è una parte rigurdante la Fiorentina: “Il Napoli ha vinto a Firenze con spietata bellezza, una squadra di adulti che controlla lo slancio dei ragazzi avversari e li punisce a ogni ingenuità”.

“Una lezione, ma ora la Fiorentina…”

E ancora: “Una lezione, come l’ha giustamente definita Palladino, cui il calendario offre ora la chance per ripartire (il Monza) dopo il passaggio a vuoto che ha fatto scendere la Viola dall’attico, e che ha nella grande paura per Bove un alibi da considerare”.