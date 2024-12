Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato a Sky Sport prima della gara di Conference League di stasera: "Ormai siamo abituati a giocare ogni tre giorni, in giro per l'Europa e in stadi caldi. Oggi cercheremo di vincere, partendo forte con attenzione. Ci servirà per fare punti e passare agli ottavi".

“Dobbiamo partire forte”

Prosegue: "L'atteggiamento conta troppo, soprattutto in Europa, dove i rivali partono forte e vogliono vincere. L'abbiamo dimostrato anche col Lask, siamo partiti bene e abbiamo vinto 7-0. L'approccio conta tanto".

“Nell'ultima partita a centrocampo è andata male, e quindi..”

E alla domanda su come si trova a centrocampo risponde: "Da piccolo giocavo lì, poi il mister mi ha chiesto recentemente se volevo adattarmi lì e io voglio essere a disposizione. Purtroppo l'ultima gara che ho giocato a centrocampo è andata male, oggi gioco dietro e cercherò di dare una mano alla squadra".