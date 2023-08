"Cabral regalo di lusso di Rui Costa al proprio allenatore dopo la conquista della Supercoppa"

“Rui Costa não perde tempo e oferece presentes de luxo a Roger Schmidt! Depois de vencere a Supertaça, Benfica prepara oficializações” ("Rui Costa non perde tempo e offre regali di lusso a Roger Schmidt! Dopo la vittoria in Supercoppa, il Benfica prepara le ufficializzazioni"). Questo è quello che in Portogallo scrive Glorioso1904.pt testata che si occupa delle vicende del club di Lisbona.

I “regali di lusso” che il presidente benfiquista ed ex campione della Fiorentina sta dando al proprio allenatore, sono Anatoliy Trubin e Arthur Cabral, prelevato proprio dalla società viola.

I due giocatori verranno ufficializzati quest'oggi, giusto per festeggiare il primo trofeo stagionale ottenuto battendo gli storici rivali del Porto per 2-0.