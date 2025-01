Cataldi scopre ancor di più la coperta a centrocampo e la Fiorentina si muove di conseguenza. Folorunsho sì ma solo per uno spezzone

Gli ultimi due mesi di Danilo Cataldi hanno destato più di qualche perplessità sulla sua tenuta fisica, da quando con la Roma il centrocampista accusò un problemino al polpaccio, seguito poi da qualche malanno di stagione e ora anche un affaticamento al retto femorale. Per la Fiorentina insomma, la coperta a centrocampo è corta e lo è nonostante l'arrivo di Folorunsho, che a Monza dovrebbe esserci ma solo per uno spezzone, in ogni caso in un ruolo diverso. Anche per questo la società viola si sta muovendo ancora sul mercato dei centrocampisti.

