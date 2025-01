Non solo Michael Folorunsho ma anche un altro volto nuovo a centrocampo per la Fiorentina, forse intimorita anche dalla recente condizione calante di Cataldi. L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini riporta infatti l'intenzione del club viola di prendere anche un altro centrocampista, da capire se come investimento forte o come riempitivo per la rosa: