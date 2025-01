Colpani, è ora della sveglia: è il tuo mentore che te lo impone. Ora sta al Flaco convincere la Fiorentina a riscattarlo

Non era questo il Colpani che tutti si aspettavano l'estate scorsa, quando fu preso in prestito con diritto di riscatto dopo due ottime stagioni a Monza. Non l'ha certo mandate a dire Palladino, che non ha fatto segreto di ciò: e lo stesso centrocampista sta patendo il salto a Firenze. Confortante che sia lo stesso tecnico a riconoscere i deficit nelle sue prestazioni ma a questo punto il classe '99 deve dare delle risposte.

Deve dare una strambata a una stagione che ha vissuto un solo grande acuto, a Lecce, troppo episodico per essere soddisfacente. E il tutto riporterà poi al riscatto, fissato a 12 milioni, la prossima estate: quello che sembrava un pagamento solo rimandato e che ora invece più di qualche dubbio lo ha aperto, sta a lui convincere la Fiorentina.