Un po' come per Folorunsho, la Fiorentina dovrà attendere di aver affrontato l'attuale club di proprietà del suo prossimo obiettivo di mercato: quel Pablo Marì richiesto espressamente da Palladino. Sarà una giornata ‘strana’ per lo spagnolo, scrive La Nazione, che a differenza del centrocampista dovrebbe essere proprio in campo. Il Monza non ha troppa possibilità di opporre resistenza dato che perderebbe il suo difensore a parametro zero a giugno ed è di fatto con le spalle al muro. Da martedì mattina in poi insomma, ogni momento sarà buono per vedere Pablo Marì a Firenze.