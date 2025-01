Folorunsho-Conte, il retroscena che ha portato il giocatore a Firenze: storie tese fra i due per via del... peso

Nuovo retroscena sulla cessione di Folorunsho: secondo Luca Cerchione, giornalista napoletano, tra il nuovo giocatore della Fiorentina ed Antonio Conte c'è stata una rottura poco amichevole, per via di alcuni commenti del tecnico… sul peso del giocatore.

In conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato: “Folorunsho ha chiesto di andare via dal Napoli per andare a giocare, gli auguro il meglio e lo ringrazio per quanto mi ha dato”. Tuttavia, Cerchione ha svelato uno screzio fra i due: “La cessione di Folorunsho nasce da un botta e risposta fra i due al rientro dall'Europeo: Conte ha accusato il giocatore di essere un po' sovrappeso e che, con la Nazionale, era praticamente andato in vacanza, visto che non aveva mai trovato spazio nella campagna europea. Da qui il rapporto è venuto meno ed è anche per questo che non ha giocato neanche a Napoli”