Il nuovo attaccante della Fiorentina Moise Kean si presenta ufficialmente nella sua prima conferenza stampa da calciatore viola. Ecco le sue parole: “Non sento il peso della responsabilità, la nuova avventura mi dà solo stimoli. La Fiorentina ha avuto solo grandissimi attaccanti, anche la storia lo dice. Numero di maglia? Non ho ancora scelto, valuterò insieme ai compagni che è la cosa più giusta da fare”.

Su Palladino: “Abbiamo già parlato. Il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo, anche l'anno scorso con il Monza ha fatto più che bene. Mi piace il suo gioco molto offensivo, coinvolge tanto gli attaccanti. Rappresenta quello che cercavo, è l'uomo giusto per me”.

E aggiunge: “Il mio compito è certamente fare gol, ma anche dare un grande contributo alla Fiorentina, grande società con grandi ambizioni. Ho ottimi compagni di squadra, insieme possiamo fare tante cose belle e partirà tutto dall'amicizia dello spogliatoio. Abbiamo già un gruppo solido, l'ho percepito in questi giorni. Fare gol? Beh, non ho scelte”.

Sull'ambizione: “L'obiettivo deve sempre essere arrivare più lontano. Non ci sono ancora tutti, ma la squadra che ho visto in questi giorni è buona. Ricordo le partite contro la Fiorentina, spesso in difficoltà e vorrei continuare così. Al centro del progetto? Certo, ogni anno voglio migliorare. L'anno scorso non mi è andata bene, con tanti infortuni. Questa è la stagione dove posso e devo dimostrare, prima di tutto a me stesso e poi anche alla Fiorentina che ha creduto in me”.