La Lazio ieri sera ha vinto 4-1 in casa contro la Salernitana rilanciandosi così per la corsa all'Europa, ma nel dopogara sono arrivate le dichiarazioni del numero dieci Luis Alberto a scuotere l'ambiente biancoceleste.

Le parole di Luis Alberto

Il centrocampista della Lazio a DAZN ha dichiarato: "Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri".

“Champions League? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo avere la testa pulita”

Luis Alberto, il cui nome in alcune sessioni di mercato è stato soltanto una suggestione per la Fiorentina, ha poi aggiunto: "Come di riconquista il pubblico? Sarà difficile, spero solo di divertirmi nelle ultime mie partite qui, e poi vediamo. Champions? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo avere la testa pulita e soprattutto anche per la Coppa".