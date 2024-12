Bucchioni: "Kean e Colpani avevano bisogno di riposare, ma bene il loro atteggiamento. Gudmundsson? Ecco quando potrà essere utile"

Enzo Bucchioni, opinionista di fede gigliata, è intervenuto su Radio Bruno Toscana al termine di Fiorentina-Cagliari, gara vinta dalla Viola per 1-0:

L'analisi sull'ingresso di Kean, Gudmundsson e Colpani

“Se vogliamo trovare un difetto al successo di oggi, ciò che ha funzionato un po' meno è stato il rendimento dei titolari che sono entrati a gara in corso: chiaro segno che il turnover era necessario. Ma si è visto carattere ed atteggiamento. Erano 64 anni che la Fiorentina non vinceva 8 partite consecutive, non ci è riuscita certo per caso”.

Sulle prossime sfide

“Le prossime gare contro Bologna, Udinese, Juventus e Napoli saranno più impegnative di questa con il Cagliari, ma questa squadra ha dimostrato di avere una mentalità importante. Gudmundsson è ancora a mezzo servizio, ma contro le big potrà rivelarsi decisivo".