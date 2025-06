L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sento parlare di Farioli come se fosse Klopp, Ancelotti o Luis Enrique, ma qualcuno lo ha davvero mai visto allenare? Io vi ricordo che aveva nove punti di vantaggio con l'Ajax ed è riuscito a perdere il campionato, dal punto di vista professionale non sta attraversando un periodo positivo. Per valutare un allenatore bisogna vederlo lavorare, non si può giudicare in base alle sensazioni. Se dovessi scegliere tra Farioli e Pioli, io oggi prenderei Pioli tutta la vita senza neanche pensarci”.

“Contestazione nel momento sbagliato”

Poi ha aggiunto: “La Conference è meno appetibile, ma è pur sempre una competizione europea. Guardate come ha festeggiato il Chelsea: se la vinci, ti può salvare una stagione. Ognuno può esprimere il proprio dissenso come vuole, ma la contestazione è arrivata dopo il migliore campionato della Fiorentina con questa proprietà. Ricordiamoci poi che è Commisso a decidere chi tenere e chi mandare via, e ad oggi non ci sono le condizioni per un licenziamento di Pradè a meno che non si dimetta lui. Ma io Pradè non lo contesto, perché ha fatto un ottimo lavoro e la squadra è arrivata sesta in classifica”.