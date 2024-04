La verità è che ancora la Fiorentina non ha l’allenatore per il prossimo anno. Perché (forse) non ha ancora chiaro il futuro, perché Commisso ha deciso di rimandare ogni discorso a fine stagione per le strategie future, guardando anche come andranno le Coppe, la squadra da costruire, le scelte da fare.

Firenze qualcosa di speciale per il Gila

Chiaro che questo potrebbe essere un rischio, perché molto allenatori saranno probabilmente già accasati. Gilardino, ad esempio, sta per rinnovare con il Genoa, anche perché da Firenze dei contatti ci sono stati, ma nessuna promessa è stata fatta. Aspettare sarà difficile, anche se Firenze per Gila è qualcosa di speciale.

E gli altri in lizza

E poi c’è Palladino, anche lui piace a club di seconda fascia, ma importanti quanto i viola. Infine Aquilani, l’unico che potrebbe liberarsi anche all’ultimo se dovesse arrivare una chiamata dai gigliati. Inutile dire che il ‘filo’ tra lui e Pradè, tra lui e la Fiorentina non si è mai interrotto, anzi: i colloqui sono continui. Chiaro che sarebbe una scelta rischiosa, ma che rientrerebbe comunque nell’idea di Fiorentina che c’è nel prossimo futuro. Allenatore giovane, giocatori giovani, progetto giovane.

Ma la vera domanda è…

Ma anche vincente? Questa è la vera domanda e a questo quesito potranno solo rispondere i fatti. C’è tanto da fare, certo con un trofeo in bacheca e una Europa League nel cassetto sarebbe tutto più semplice.