La Fiorentina fa la storia del calcio polacco, Sokołowski: "Jagiellonia incredibile, a Firenze si ricorderanno di molti giocatori"

Non si è ancora placata l'ondata di entusiasmo per la clamorosa rimonta sfiorata dallo Jagiellonia giovedì scorso al Franchi, dopo lo 0-3 dell'andata. Il 4-2 dei polacchi ha acceso l'attenzione in particolar modo sul 19enne Mazurek, autore di una tripletta, e l'ex centrocampista Tomasz Sokołowski ne ha parlato così ad un programma calcistico locale:

“Mazurek è stato spostato da centrocampista ad ala durante la partita e ha segnato tre gol. Non è chiaro cosa sarebbe successo se fosse rimasto nella sua vecchia posizione. In ogni caso, siamo contenti di come ha giocato lo Jagiellonia, di come ha rimontato, di ciò che il club ha mostrato in Europa. Gli osservatori della Fiorentina e del calcio italiano in generale si ricorderanno sicuramente di alcuni giocatori. Anche se sono stati eliminati, potrebbe essere un'occasione incredibile per questi giocatori”.